Memur toplu sözleşme görüşmeleri nasıl sonuçlanır? Zam teklifi revize edilir mi?

Hükümet memur ve memur emeklilerine 2026 ilk 6 ay için yüzde 10 zam teklifi sundu. Peki, toplu sözleşme görüşmesinde bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bu rakamlara göre yeni maaşlar ne kadar olacak? Hükümet ikinci teklif verecek mi? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN