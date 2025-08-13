13 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Memur toplu sözleşme görüşmeleri nasıl sonuçlanır? Zam teklifi revize edilir mi?
Memur toplu sözleşme görüşmeleri nasıl sonuçlanır? Zam teklifi revize edilir mi?

Memur toplu sözleşme görüşmeleri nasıl sonuçlanır? Zam teklifi revize edilir mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2025 12:26
Hükümet memur ve memur emeklilerine 2026 ilk 6 ay için yüzde 10 zam teklifi sundu. Peki, toplu sözleşme görüşmesinde bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bu rakamlara göre yeni maaşlar ne kadar olacak? Hükümet ikinci teklif verecek mi? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memur toplu sözleşme görüşmeleri nasıl sonuçlanır? Zam teklifi revize edilir mi?
Zam teklifi revize edilir mi?
Zam teklifi revize edilir mi?
Yatırım için altın mı gümüş mü almalı mı?
Yatırım için altın mı gümüş mü almalı mı?
Memura yüzde 10+6 zam teklifi
Memura yüzde 10+6 zam teklifi
Memur ve memur emeklisi için ilk zam teklifi belli oldu
Memur ve memur emeklisi için ilk zam teklifi belli oldu
Altın mı gümüş mü? Hangisi daha kazançlı?
Altın mı gümüş mü? Hangisi daha kazançlı?
Memur-emekli zam teklifi ne zaman?
Memur-emekli zam teklifi ne zaman?
Market Fiyatı Uygulaması artık mobile! Ürünün tüm marketlerdeki fiyatı listelenecek
"Market Fiyatı Uygulaması” artık mobile! Ürünün tüm marketlerdeki fiyatı listelenecek
Memur ne kadar zam talebinde bulundu?
Memur ne kadar zam talebinde bulundu?
3 yılda 9 kuyuda sondaj yaptı
3 yılda 9 kuyuda sondaj yaptı
127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indirildi!
127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indirildi!
Yabancı yatırımcı hangi yatırımları tercih ediyor?
Yabancı yatırımcı hangi yatırımları tercih ediyor?
Altının sahtesi nasıl anlaşılır?
Altının sahtesi nasıl anlaşılır?
Daha Fazla Video Göster