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Memur maaşları ne kadar oldu? Faruk Erdem memur maaşlarını A Haber'de açıkladı! İşte memurların yeni maaşları! | Video
Memur maaşları ne kadar oldu? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, memur maaşları hakkındaki tüm merak edilenleri A Haber'de cevapladı.
Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yeni memur maaşlarını değerlendirdi. Virüs salgınında ekonomide hızlı bir toparlanma olduğunu belirten ekonomist Faruk Erdem, son 11 yılın en iyi çeyreklik performansına da vurgu yaptı.
A Haber'de Memleket Meselesi programının konuğu olan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında memur maaşlarını yorumladı.
MEMURLAR 1,75'LİK BİR FARK ALACAK
Enflasyonun açıklandığını dile getiren Erdem, "İkinci yarı yıl başladı. 6 aylık enflasyon Türkiye'de önemli. Emekliler, memurlar ve bazı ödeneklerden alanlar 6 ayda bir zam alıyor. 6 aydaki zammı belirleyen de 6 aylık enflasyon. Bu da 5,75 çıktı. Memurlar zaten yüzde 4 olarak zam alacaktı, üs de enflasyonda fark olarak yatırılacaktı. Şimdi 1,75 fark alacaklar. Toplamda 5,75 almış olacaklar." Şeklinde konuştu.