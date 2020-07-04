Memur maaşları ne kadar oldu? sorusunun cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı. Peki memur maaşları ne kadar oldu? Enflasyonun 5,75 olarak açıklanması memurlar için ne anlama geliyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, memur maaşları hakkındaki tüm merak edilenleri A Haber'de cevapladı.

Memur maaşları ne kadar oldu? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, memur maaşları hakkındaki tüm merak edilenleri A Haber'de cevapladı.

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yeni memur maaşlarını değerlendirdi. Virüs salgınında ekonomide hızlı bir toparlanma olduğunu belirten ekonomist Faruk Erdem, son 11 yılın en iyi çeyreklik performansına da vurgu yaptı.

A Haber'de Memleket Meselesi programının konuğu olan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında memur maaşlarını yorumladı.

MEMURLAR 1,75'LİK BİR FARK ALACAK

Enflasyonun açıklandığını dile getiren Erdem, "İkinci yarı yıl başladı. 6 aylık enflasyon Türkiye'de önemli. Emekliler, memurlar ve bazı ödeneklerden alanlar 6 ayda bir zam alıyor. 6 aydaki zammı belirleyen de 6 aylık enflasyon. Bu da 5,75 çıktı. Memurlar zaten yüzde 4 olarak zam alacaktı, üs de enflasyonda fark olarak yatırılacaktı. Şimdi 1,75 fark alacaklar. Toplamda 5,75 almış olacaklar." Şeklinde konuştu.