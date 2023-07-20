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MB faiz kararını saat 14.00’te açıklayacak! Faizde değişikliğe ilişkin ne bekleniyor?

A Haber
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Giriş: 20.07.2023 08:46
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltmişti. Bugünkü beklenti ne yönde? Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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