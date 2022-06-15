Mayısta 144 milyar TL bütçe fazlası! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Kamu maliyesi performansımız birçok ülkeden daha iyi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılı Mayıs ayında Türkiye'nin 144 milyar TL bütçe fazlası, 161,9 milyar TL de faiz dışı fazla verdiğini açıkladı. Öte yandan Gelire Endeksli Senetlerin arzı için süreç de bugün başlıyor. Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı.

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