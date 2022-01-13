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Markette yeni dönem! Marketler bu ürünleri satamayacak

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Giriş: 13.01.2022 09:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük esnafı korumak için zincir marketlerin faaliyet alanlarını düzenleyen yeni adımlara ilişkin talimatı verdiği öğrenildi. Meclis'e sunulmak üzere hazırlıkları yapılan yasa teklifine göre zincir marketler sigara, telefon, mobilya, beyaz eşya, tekstil gibi ürünleri satamayacak.
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