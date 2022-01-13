13 Ocak 2022, Perşembe
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Markette yeni dönem! Marketler bu ürünleri satamayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük esnafı korumak için zincir marketlerin faaliyet alanlarını düzenleyen yeni adımlara ilişkin talimatı verdiği öğrenildi. Meclis'e sunulmak üzere hazırlıkları yapılan yasa teklifine göre zincir marketler sigara, telefon, mobilya, beyaz eşya, tekstil gibi ürünleri satamayacak.