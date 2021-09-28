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Marketlerin etiket kurnazlığını A Haber'de gözler önüne serdi! İşte alınan önlemler

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Giriş: 28.09.2021 00:20
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5 zincir marketteki fahiş fiyatlara dikkat çekerek, ''Burada bir mağduriyet varsa devlet olarak bunun üzerine gitmek bizim borcumuz" demiş ve Ticaret Bakanlığı ilgili etiket oyunları için harekete geçmişti. A Haber ekranlarına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, marketlerdeki etiket kurnazlığıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte marketlerin etiket oyunu...
Marketlerin etiket kurnazlığını A Haber’de gözler önüne serdi!
Marketlerin etiket kurnazlığını A Haber'de gözler önüne serdi!
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