28 Eylül 2021, Salı
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Marketlerin etiket kurnazlığını A Haber'de gözler önüne serdi! İşte alınan önlemler
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5 zincir marketteki fahiş fiyatlara dikkat çekerek, ''Burada bir mağduriyet varsa devlet olarak bunun üzerine gitmek bizim borcumuz" demiş ve Ticaret Bakanlığı ilgili etiket oyunları için harekete geçmişti. A Haber ekranlarına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, marketlerdeki etiket kurnazlığıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte marketlerin etiket oyunu...