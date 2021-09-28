Marketlerin etiket kurnazlığını A Haber'de gözler önüne serdi! İşte alınan önlemler

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5 zincir marketteki fahiş fiyatlara dikkat çekerek, ''Burada bir mağduriyet varsa devlet olarak bunun üzerine gitmek bizim borcumuz" demiş ve Ticaret Bakanlığı ilgili etiket oyunları için harekete geçmişti. A Haber ekranlarına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, marketlerdeki etiket kurnazlığıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte marketlerin etiket oyunu...