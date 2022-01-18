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Marketlerde gram oyununa dikkat | Kademeli sistem başladı! Kimlere uygulanacak?

A Haber
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Giriş: 18.01.2022 10:11
Zincir marketlerde önce fahiş fiyat şimdi de gramaj hilesi var. Vatandaşların zincir marketlere karşı bu konuda şikayetleri artıyor. Öte yandan elektrikte kademeli tarife başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) iki kademeden oluşan sistem için sınırı 150 kilovatsaat olarak belirledi. Ekonominin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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