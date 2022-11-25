25 Kasım 2022, Cuma
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MARKETLER NEDEN ZAM YAPIYOR? Seçim öncesi hedef gösterme çabası mı? Çarpıcı sözler: Neyin zammı bu? Bunlar ifşa edilmeli
Son dakika haberi... Fiyatlarda haksız artışa giden marketler için ne yapılacak? Zincir market ve tedarikçi soruşturmasında karar ne olacak? Maliyetler artmazken marketler ürün fiyatlarını neden yükseltiyor? Seçim öncesi bir oyun mu? Tüketici Konfederasyon Başkanı Aydın Ağaoğlu ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağaoğlu, Bunlar ifşa edilmeli. İkincisi kapatma gelecek. Israrla tekrar ediyorsa üçüncü kez aynı şekilde tespit edildiyse mağaza kapatma cezası gelecek." dedi.