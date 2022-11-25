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MARKETLER NEDEN ZAM YAPIYOR? Seçim öncesi hedef gösterme çabası mı? Çarpıcı sözler: Neyin zammı bu? Bunlar ifşa edilmeli

Son dakika haberi... Fiyatlarda haksız artışa giden marketler için ne yapılacak? Zincir market ve tedarikçi soruşturmasında karar ne olacak? Maliyetler artmazken marketler ürün fiyatlarını neden yükseltiyor? Seçim öncesi bir oyun mu? Tüketici Konfederasyon Başkanı Aydın Ağaoğlu ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağaoğlu, "Bunlar ifşa edilmeli. İkincisi kapatma gelecek. Israrla tekrar ediyorsa üçüncü kez aynı şekilde tespit edildiyse mağaza kapatma cezası gelecek." dedi.

A Haber
Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 10:12
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MARKETLER NEDEN ZAM YAPIYOR? Seçim öncesi hedef gösterme çabası mı? Çarpıcı sözler: Neyin zammı bu? Bunlar ifşa edilmeli

Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan işletmelere ceza yağdı. Fahiş fiyata yeni cezalar da yolda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MARKETLER NEDEN ZAM YAPIYOR? Seçim öncesi hedef gösterme çabası mı? Çarpıcı sözler: Neyin zammı bu? Bunlar ifşa edilmeli

Fiyatlarda haksız artışa giden marketler için ne yapılacak? Zincir market ve tedarikçi soruşturmasında karar ne olacak? Maliyetler artmazken marketler ürün fiyatlarını neden yükseltiyor? Seçim öncesi bir oyun mu? Tüketici Konfederasyon Başkanı Aydın Ağaoğlu ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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MARKETLER NEDEN ZAM YAPIYOR? Seçim öncesi hedef gösterme çabası mı? Çarpıcı sözler: Neyin zammı bu? Bunlar ifşa edilmeli

Patateslerin soğanların yanındayız. Patates şu anda bir yerel markette 15 TL'ye satılıyor. Dar gelirlinin en kolay en ucuz un doyurucu diye tercih ettiği patates bile artık 15 TL'ye ulaştı.

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MARKETLER NEDEN ZAM YAPIYOR? Seçim öncesi hedef gösterme çabası mı? Çarpıcı sözler: Neyin zammı bu? Bunlar ifşa edilmeli

Nasıl oluyor bu fiyatlar? Maliyet unsurları diyorlardı maliyet unsurlarında bir artış yok iki aydır. Biz bu patatesi 7-8 liraya alıyorduk iki katına çıktı neredeyse. Bu nereye kadar gidecek? Bunu esefle endişeyle izliyoruz.

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MARKETLER NEDEN ZAM YAPIYOR? Seçim öncesi hedef gösterme çabası mı? Çarpıcı sözler: Neyin zammı bu? Bunlar ifşa edilmeli

Bu noktada belirleyici olan piyasada referans fiyat oluşmasına yol açan çeşitli faktörler var. Ama bunlardan başlıcası da çok mağazalı bazı zincir marketlerin etiketleri.