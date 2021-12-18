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Marketler arasında fiyat farkı! Marketler arasında neden fiyat farkı var?

A Haber
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Giriş: 18.12.2021 09:29
A Haber üretici ve market arasındaki fiyat farkı haberlerini ekranlara taşıdı. Muhabirler bu kez de marketler arasındaki fiyat farklarını mercek altına aldı. Öyle ki son zamanlarda aynı cadde üzerinde bulunan iki market arasında bile fiyatlarda makas açık. A Haber iki ayrı markete gitti ve fiyatları karşılaştırdı. İşte ortaya çıkan tablo…
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Marketler arasında fiyat farkı!
Marketler arasında fiyat farkı!
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