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Market alışverişine çıkacak olanlar dikkat! Tarım Kredi Marketlerinde etiketler değişiyor... 600 ürün İNDİRİMLİ satılacak

A Haber
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Giriş: 27.12.2022 09:41
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 600 üründe indirim uygulanacak. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 600 üründe indirim yapılacağını açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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