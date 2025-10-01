01 Ekim 2025, Çarşamba
Maliye vergisiz lüks araçların peşine düştü! T plakalı araçlara maliye merceği
Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'de vergisiz şekilde kullanılan lüks araçların peşine düştü. Çeşitli lüks araçları vergisini ödemeden "T" plakayla usulsüz kullanıma sunan şirketler mercek altına alındı. Kuralları ihlal eden firmalara ciddi yaptırımlar uygulanması gündemde.