Maliye vergisiz lüks araçların peşine düştü! T plakalı araçlara maliye merceği

Giriş: 01.10.2025 11:48
Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'de vergisiz şekilde kullanılan lüks araçların peşine düştü. Çeşitli lüks araçları vergisini ödemeden "T" plakayla usulsüz kullanıma sunan şirketler mercek altına alındı. Kuralları ihlal eden firmalara ciddi yaptırımlar uygulanması gündemde.
