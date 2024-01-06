Lojistik Limanı'nın yüzde 60'ı tamam! İyidere Limanı 20 bin kişinin istihdam edildiği bir merkez olacak

Rize'nin İyidere ilçesinde deniz dolgusu üzerine lojistik merkezi inşaatı sürüyor. Lojistik merkezin hayata geçmesiyle birlikte Rize-Artvin havalimanı ile Rize'yi Doğu ve Güneydoğu'ya bağlayan Ovit Tüneli’nin entegre olması hedefleniyor.

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