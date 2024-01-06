06 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Lojistik Limanı'nın yüzde 60'ı tamam! İyidere Limanı 20 bin kişinin istihdam edildiği bir merkez olacak

Lojistik Limanı'nın yüzde 60'ı tamam! İyidere Limanı 20 bin kişinin istihdam edildiği bir merkez olacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.01.2024 10:34
Rize'nin İyidere ilçesinde deniz dolgusu üzerine lojistik merkezi inşaatı sürüyor. Lojistik merkezin hayata geçmesiyle birlikte Rize-Artvin havalimanı ile Rize'yi Doğu ve Güneydoğu'ya bağlayan Ovit Tüneli’nin entegre olması hedefleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Lojiktik merkezinde tam gaz çalışma
Lojiktik merkezinde tam gaz çalışma
Kıdem tazminatı tavanı ne oldu?
Kıdem tazminatı tavanı ne oldu?
Kimler emlak vergisinden muaf?
Kimler emlak vergisinden muaf?
2023 yılında rekor ihracat
2023 yılında rekor ihracat
Hakkari’den dünyaya maden ihracatı
Hakkari'den dünyaya maden ihracatı
Tarladan markete fiyat uçurumu!
Tarladan markete fiyat uçurumu!
2024 Ocak ayı emekli maaşı ne kadar oldu?
2024 Ocak ayı emekli maaşı ne kadar oldu?
Kocaeli 2023 ihracatında 2. sırada!
Kocaeli 2023 ihracatında 2. sırada!
Zamlı memur maaşları kesinleşti!
Zamlı memur maaşları kesinleşti!
İşte yeni maaşlar
İşte yeni maaşlar
Tatil planı yaparken dolandırılmayın!
Tatil planı yaparken dolandırılmayın!
81 ilden ihracata katkı!
81 ilden ihracata katkı!
Daha Fazla Video Göster