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10.04.2020

Lacalle'den dünyaya Türkiye mesajı: Krizi rahat bir şekilde atlatacak

Koronavirüsün dünya ekonomisine yaptığı etkiyi A Para'da anlatan Ekonomist Prof. Dr. Daniel Lacalle, Türkiye hakkında umut verici açıklamalarda bulundu. Lacalle, Türkiye’nin söz konusu krizi rahat bir şekilde atlatacağını söyledi.

Koronavirüsün dünya ekonomisine yaptığı etkiyi A Para'da anlatan Ekonomist Prof. Dr. Daniel Lacalle, Türkiye hakkında umut verici açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE BU KRİZİ RAHAT ATLATACAK"

Ekonomist Prof. Dr. Daniel Lacalle, A Para ekranlarında koronavirüsün ekonomiye etkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin koronavirüs konusunda alınan tedbirlerde İspanya'dan daha önce ve hızlı davrandığını açıklayan Lacalle, Türkiye'nin 2008'de yaşadığı kur krizine değindi.

Türkiye'nin kur krizinde aldığı önlemlerle ekonomisini korumayı başardığını hatırlatan Lacalle, Türkiye'nin söz konusu krizi de rahat bir şekilde atlatacağını söyledi.

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