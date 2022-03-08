Küresel piyasalarda hareketlilik durdu mu? Rus doğal gaz ve petrolüne yaptırım gelebilir mi?

Rusya’ya petrol ambargosu olasılığı fiyatları hızla yükseltiyor. Brent petrol 127 dolar, ons altın 2014 dolardan işlem görüyor. Altının seyri nasıl olacak? Yükselmeye devam edecek mi? A Para Spikeri Merve Tepe, konu ile ilgili detayları canlı yayında anlattı.

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