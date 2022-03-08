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Küresel piyasalarda hareketlilik durdu mu? Rus doğal gaz ve petrolüne yaptırım gelebilir mi?

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Giriş: 08.03.2022 10:26
Rusya’ya petrol ambargosu olasılığı fiyatları hızla yükseltiyor. Brent petrol 127 dolar, ons altın 2014 dolardan işlem görüyor. Altının seyri nasıl olacak? Yükselmeye devam edecek mi? A Para Spikeri Merve Tepe, konu ile ilgili detayları canlı yayında anlattı.
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