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Küresel piyasalar FED kararlarına odaklandı | FED kararları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2021 11:40
ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.43 ile 9 baz puan düştü, dolar endeksi %0,5 artışla 90,6 seviyesine çıktı, altının ons fiyatı %0,8 düşüşle 1.877 dolardan tamamladı. Peki, FED’in faiz kararı ne olacak ? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.
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