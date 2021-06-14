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Küresel piyasalar FED kararlarına odaklandı | FED kararları ne zaman açıklanacak?
ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.43 ile 9 baz puan düştü, dolar endeksi %0,5 artışla 90,6 seviyesine çıktı, altının ons fiyatı %0,8 düşüşle 1.877 dolardan tamamladı. Peki, FED’in faiz kararı ne olacak ? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.