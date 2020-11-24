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Kurdaki gerilemek sıfır araçlara yansıdı! İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi?

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Giriş: 24.11.2020 10:38
Güncelleme:24.11.2020 12:53
Kurlardaki geri çekilme otomobil fiyatlarına yansıdı. Bazı üst segment markalar indirime giderken, önümüzdeki dönemde sıfır araç fiyatlarında yüzde 10, ikinci el piyasasında ise yüzde 15 düşüş bekleniyor.

Kurlardaki geri çekilme otomobil fiyatlarına yansıdı. Bazı üst segment markalar indirime giderken, önümüzdeki dönemde sıfır araç fiyatlarında yüzde 10, ikinci el piyasasında ise yüzde 15 düşüş bekleniyor.

Döviz kurlarında yüzde 10'lara varan düşüş otomobil fiyatlarına yansımaya başladı. Bazı lüks markalar sıfır araç fiyatlarını düşürdü..

Sektör temsilcileri önümüzdeki dönemde sıfır araç fiyatlarının yüzde 10 gerilemesini bekliyor. İkinci elde ise fiyatların yüzde 15 düşmesi öngörülüyor. Bunun da satışlara yansıyabileceği belirtiliyor.

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