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Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminin detayları neler? Yeni sistem nasıl işleyecek?

A Haber
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Giriş: 21.12.2021 14:50
Güncelleme:21.12.2021 15:00
Dün Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminin detayları ortaya çıktı. Yeni sisteme göre TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Söz konusu hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli olacak. Hesaplarda uygulanan minimum faiz oranı TCMB politika faizi kadar olacak. Vatandaşlar ne yapmalı? Yeni sistem nasıl işleyecek? Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber canlı yayınına katılan Nisantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten değerlendirdi.

Prof. Dr. Zeynep Ökten'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"3 aydan önceki mevduatlara bu uygulamanın yapılmayacağını gözlemliyoruz. Türkiye'de bankalarda genel olarak 31 günlük mevduatlar tutulmakta amaç burada daha uzun vadeli tasarrufları kapsıyor. Zaman içerisinde bunun etkilerini gözlemleyeceğiz.

Dün yapılan açıklamalarla birlikte döviz kurunda ciddi anlamda geri çekilme oldu buna bir ihtiyaç vardı. Eylül ayında yapılmaya başlanan faiz indirimlerle döviz kuru ciddi bir yükselmeye doğru gidiyordu bu hamle ile geriledi.

3 aylık yatırımlarda TL'deki politika faizi minimum olarak belirlenecek onun dışında döviz kurunda bir yükselme olursa Hazine tarafından ödemeler yapılacak."

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