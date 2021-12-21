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Videolar Ekonomi Videoları Kur Korumalı TL Mevduat ürünü devrede | Kur farkı hesaplaması için MB saat 11'de alış kuru yayımlayacak

Kur Korumalı TL Mevduat ürünü devrede | Kur farkı hesaplaması için MB saat 11'de alış kuru yayımlayacak

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Giriş: 21.12.2021 14:18
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını açıkladı.
Kur Korumalı TL Mevduat ürünü devrede
Kur Korumalı TL Mevduat ürünü devrede
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