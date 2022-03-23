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Kur korumalı mevduatta ilk ödemeler yapıldı! 591 milyar TL büyüklüğe ulaştı

A Haber
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Giriş: 23.03.2022 14:17
Son dakika haberi... Kur korumalı mevduat hesaplarında ilk ödeme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Kur korumalı mevduat 591 milyar TL büyüklüğe ulaştı.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıntılar A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı.
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