Kur korumalı mevduatta ilk ödemeler yapıldı! 591 milyar TL büyüklüğe ulaştı

Son dakika haberi... Kur korumalı mevduat hesaplarında ilk ödeme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Kur korumalı mevduat 591 milyar TL büyüklüğe ulaştı.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıntılar A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı.

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