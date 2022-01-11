Kur korumalı mevduat sistemi genişliyor

Son dakika haberi... Merkez Bankası tarafından Döviz hesaplarının Türk Lirası mevduata dönüşüm esaslarında değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Şirket ve kurumlar da artık döviz hesabını TL mevduata dönüştürebilecek. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

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