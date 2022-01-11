11 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kur korumalı mevduat sistemi genişliyor

Kur korumalı mevduat sistemi genişliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2022 09:55
Son dakika haberi... Merkez Bankası tarafından Döviz hesaplarının Türk Lirası mevduata dönüşüm esaslarında değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Şirket ve kurumlar da artık döviz hesabını TL mevduata dönüştürebilecek. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kur korumalı mevduat sistemi genişliyor
Kur korumalı mevduat sistemi genişliyor
Emeklinin ek ödemesi artırıldı mı?
Emeklinin ek ödemesi artırıldı mı?
Türketiciler dikkat! KDV devrimi
Türketiciler dikkat! KDV devrimi
İstanbul’da TOKİ başvurusu başlıyor!
İstanbul’da TOKİ başvurusu başlıyor!
TOGG’un 3 yıllık muhteşem yükselişi
TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi
Kimlik kartlarına yönelik flaş karar!
Kimlik kartlarına yönelik flaş karar!
Site aidatları kiralarla yarışıyor!
Site aidatları kiralarla yarışıyor!
Çalışma Bakanı açıkladı! AGİ kalktı mı?
Çalışma Bakanı açıkladı! AGİ kalktı mı?
Ek zam teklifi kabul edildi!
Ek zam teklifi kabul edildi!
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin avantajları neler?
Bireysel Emeklilik Sistemi'nin avantajları neler?
Yeni ekonomi paketinin etki analizi!
Yeni ekonomi paketinin etki analizi!
Bakan Nebati’den iş dünyası ile önemli toplantı
Bakan Nebati'den iş dünyası ile önemli toplantı
Daha Fazla Video Göster