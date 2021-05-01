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Kripto parada yeni düzenleme! Başkan Erdoğan imzaladı | KARAR RESMİ GAZETE’DE!

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Giriş: 01.05.2021 01:35
Güncelleme:01.05.2021 01:44
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmeliğe “Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar” ibaresi eklendi. (Son dakika ekonomi haberleri)

Resmi Gazete'de yayımlanan Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliğe göre yönetmeliğe, "Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar" ile "Tasarruf finansman şirketleri" ibareleri eklendi.

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