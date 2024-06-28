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Kripto para düzenlemesi Meclis'ten geçti! Sektörde neler değişecek?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 28.06.2024 11:49
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'ten geçti. Teklife göre kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin alınması zorunlu olacak. Peki düzenleme ile sektörde neler değişecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınından Takvim gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem değerlendirdi.
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Kripto para düzenlemesi Meclis’ten geçti! Sektörde neler değişecek?
Kripto para düzenlemesi Meclis'ten geçti! Sektörde neler değişecek?
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