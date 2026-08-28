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Kozan'da tarım arazileri tehlike altında! Fabrika atığı su tarım arazilerine akıyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kozan'da tarım arazileri tehlike altında! Fabrika atığı su tarım arazilerine akıyor

Adana'nın Kozan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalardan arıtılmadan bırakılan kimyasal ve endüstriyel atık sular, bölgedeki verimli tarım arazilerini tehdit ediyor. Çukurova'nın can damarı olan ekili tarlalara kontrolsüzce akan atık sular hem toprağı zehirliyor hem de çevreye yaydığı dayanılmaz koku nedeniyle çiftçiyi isyan ettiriyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur olay yerinden detayları aktardı.

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