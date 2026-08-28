2 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi: 2 gözaltı

İstanbul ve Muğla'da düzenlenen FETÖ operasyonlarında aralarında Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ında olduğu iki kişi yakalandı.