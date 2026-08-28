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2 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi: 2 gözaltı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

2 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi: 2 gözaltı

İstanbul ve Muğla'da düzenlenen FETÖ operasyonlarında aralarında Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ında olduğu iki kişi yakalandı.

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