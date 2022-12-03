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Konutta 'gelire göre faiz' dönemi! Faiz oranlarının 0.69 ile 1.20 arasında olması öngörülüyor

A Haber
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Giriş: 03.12.2022 10:00
'Konut kredisinde 'gelire göre faiz' dönemi başlıyor. Peki, bu ay içerisinde başlayacak konut kampanyasının detayları neler? Alt, orta ve üst gelir grubu için faiz oranı yüzde kaç olacak? Akıllardaki soruların cevaplarını Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Hakan Akdoğan A Haber canlı yayınında verdi.
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