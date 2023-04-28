Kirada bölgesel zam formülü

Fahiş kira zamlarına karşı bazı çalışmalar yapılıyor. Onlardan biri de bölgesel zam formülü. Türkiye'nin 7 bölgesinde enflasyon kendi içinde değerlendirilecek. Bölgelerdeki enflasyona göre kira artışına sınır çizilecek. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN