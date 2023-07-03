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Kiracı ve ev sahibi hakları neler?

A Haber
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Giriş: 03.07.2023 10:04
Ekonomi gündeminde hangi başlıklar var? Kiracı ve ev sahibi hakları neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Adliyeler kilitlenmiş herkes tahliye davası açmaya başlamış." ifadelerini kullandı.
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