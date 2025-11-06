Kira depozitosunda ilk kira bedeli mi son kira bedeli mi geçerli?

Kiracıların merak ettiği soru depozito iadesi hangi değer üzerinden yapılmalı? Depozito değerinde ilk kira bedeli mi son kira bedeli mi geçerli? Depozito anlaşması değer kaybetmemek için döviz üzerinden yapılabilir mi? İşte tüm bu merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan TÜKONFED Başkanvekili avukat İbrahim Güllü verdi.

