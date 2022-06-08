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Kira artışına yüzde 25 sınırı herkes için mi? Kira artışına yüzde 25’e uyulmazsa ne olacak?

A Haber
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Giriş: 08.06.2022 15:37
Güncelleme:08.06.2022 15:38
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kiracıları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023’e kadar kira artış oranın yüzde 25 olacağını açıkladı. Böylece kira artışlarında sabit oran yüzde 25 oldu. Peki 5 yılını dolduran kiracılara nasıl bir artış yapılacak. Bu ay artış yapanlar ne yapacak? Kira artışına yüzde 25 sınırı herkes için mi? Kira artışına yüzde 25’e uyulmazsa ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Bu açıklamayı bekliyorduk çünkü bunun üzerinde çalışılıyordu. Fahiş kira artışlarının bir şekilde sınırlandırılması regüle edilmesi gerekiyordu. Rayiç bedellere bakıldığı zaman onun çok üstünde kira isteyen ev sahipleri vardı. Mahkemelerde bu konudaki davalar neredeyse 3'e katlanmış durumda.

Bazı emlakçıların da buradaki yönlendirmeleriyle ev sahipleri tarafından 'Evden çık' baskısı başlamıştı. Burada ev sahibine rakamlar konusunda yönlendirmeler yapıldı. Ev sahipleri bu hırsla hareket ederken burada bir fırsatçılık ortaya çıktı.

Borçlar Kanunu'na geçici bir madde eklenecek. Yüzde 25 ile 1 yıl boyunca sınırlandırılacak. Önümüzdeki yıl 1 Temmuz 2023'e kadar kira artışları yüzde 25'e kadar sınırlandırıldı. Bu süre bittikten sonra yine yasada yer alan 12 aylık TÜFE'ye göre yapılan uygulama sürecek.

5 yıl meselesi ev sahibi açısında bir hak doğuruyor. Burada ev sahibi 5 yılın sonunda rayiç bedele göre kira isteyebilir. Bunu da yüzde 25 olarak yapabilir. Ama burada ev sahibine kira tespit davası açma hakkı veriliyor. Mahkeme burada benzer kiraları inceleyerek makul bir seviyeye çıkarıyor.

Yasadaki bu değişiklik kiracıların lehine gözüküyor ve burada ev sahiplerinden fedakarlık bekleniyor. Böylece piyasa regüle edilecek. Bu yasa ile her kiracı için 1 yıl içinde hak gelmiş olacak. Eğer buna uyulmazsa bir yaptırım olacak mı? Bunun detaylarına yasa içerine bakarak göreceğiz. Aynı zamanda kira uyuşmazlıklarına arabuluculuk şartı getiriliyor."

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