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Kimler kadroya geçecek? Hangi belediye çalışanı kadrolu olacak? Faruk Erdem A Haber’de tek tek anlattı

A Haber
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Giriş: 13.01.2023 09:34
Sözleşmeli personel yasa teklifi bugün TBMM’ye sunulacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Kadroya geçecek meslek gruplarını tek tek anlattı.
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