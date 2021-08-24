Kim ne kadar maaş alacak? İşte memur ve emeklinin ikramiye dahil maaş tablosu

Yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam rakamları dün netleşti. Buna göre, memur ve memur emeklisine 2022'de yüzde 5+7, 2023 yılında ise yüzde 8+6 zam yapılacak. Peki kim ne kadar maaş alacak? A Para Ankara Baber Müdürü Murat Ovucu, A Haber'de anlattı.

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