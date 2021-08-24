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Kim ne kadar maaş alacak? İşte memur ve emeklinin ikramiye dahil maaş tablosu

A Haber
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Giriş: 24.08.2021 11:56
Yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam rakamları dün netleşti. Buna göre, memur ve memur emeklisine 2022'de yüzde 5+7, 2023 yılında ise yüzde 8+6 zam yapılacak. Peki kim ne kadar maaş alacak? A Para Ankara Baber Müdürü Murat Ovucu, A Haber'de anlattı.
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Kim ne kadar maaş alacak?
Kim ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı
Süreç nasıl işleyecek?
Süreç nasıl işleyecek?
Memura 2022’de yüzde 12 zam
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