25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Kim ne kadar maaş alacak? İşte memur ve emeklinin ikramiye dahil maaş tablosu
Yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam rakamları dün netleşti. Buna göre, memur ve memur emeklisine 2022'de yüzde 5+7, 2023 yılında ise yüzde 8+6 zam yapılacak. Peki kim ne kadar maaş alacak? A Para Ankara Baber Müdürü Murat Ovucu, A Haber'de anlattı.