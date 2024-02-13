13 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kıdem tazminatı nedir? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? A Haber'de anlattı

Kıdem tazminatı nedir? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2024 15:00
Güncelleme:13.02.2024 15:10
2024'ün başında memurlara yapılan yüzde 49,25'lik zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişti. Kimler kıdem tazminatına hak kazanır? Kıdem tazminatı tabanı ve tavanı ne kadar oldu? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, yeni durumun ayrıntılarını uzmanına sordu. İşte örnek kıdem tazminatı hesaplama...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da yağış riski devam ediyor mu?
Antalya'da yağış riski devam ediyor mu?
Kıdem tazminatı nedir? Nasıl hesaplanır?
Kıdem tazminatı nedir? Nasıl hesaplanır?
Başvuru şartları belli oldu
Başvuru şartları belli oldu
Altın ve borsa yatırımcıları dikkat
Altın ve borsa yatırımcıları dikkat
Kentsel dönüşüm için teşvikler neler?
Kentsel dönüşüm için teşvikler neler?
Borsa İstanbul getiride dünyanın zirvesinde!
Borsa İstanbul getiride dünyanın zirvesinde!
Kiralamalarda depozito çıkmazı
Kiralamalarda depozito çıkmazı
Emeklilere yeni destekler geliyor
Emeklilere yeni destekler geliyor
Memurun gözü ek göstergede
Memurun gözü ek göstergede
Karadeniz gazında yeni müjdeler mi var?
Karadeniz gazında yeni müjdeler mi var?
Kart kullananlar dikkat! Düzenleme sinyali...
Kart kullananlar dikkat! Düzenleme sinyali...
Altında gidişat ne yönde ne olur?
Altında gidişat ne yönde ne olur?
Daha Fazla Video Göster