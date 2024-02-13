Kıdem tazminatı nedir? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? A Haber'de anlattı

2024'ün başında memurlara yapılan yüzde 49,25'lik zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişti. Kimler kıdem tazminatına hak kazanır? Kıdem tazminatı tabanı ve tavanı ne kadar oldu? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, yeni durumun ayrıntılarını uzmanına sordu. İşte örnek kıdem tazminatı hesaplama...

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