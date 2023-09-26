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Kıdem Tazminatı nasıl çözülecek?

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Giriş: 26.09.2023 15:57
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, kıdem tazminatı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arslan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kıdem tazminatı hakkında yaptığı açıklamalar için, "Kıdem tazminatı konusunda var olan haklarımızı güvence altına alalım ama var olan sorunları da çözelim. Bunun için ne gerekiyorsa fonsa fon, bunun üzerinde tartışalım ve her emekçi, işçi şartlar ne olursa olsun kıdem tazminatını alsın" dedi. Kıdem tazminatı konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz, "Kıdem tazminatı konusunda maalesef çok ciddi problemler var. Ödenmeme meseleleri var. Başka sıkıntılar var. Özellikle iş dünyası firmaları üzerinde kıdem tazminatı ile ilgili bir belirsizlik var. Dolayısıyla bir dönem bir fon oluşturup bununla bu problemi çözme gibi bir yaklaşım vardı. Dolayısıyla bunlar önümüzdeki dönemde yine Türkiye'nin gündemde olan konuları olacak" şeklinde açıklama yapmıştı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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