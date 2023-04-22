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Kentsel dönüşümde "Yarısı bizden" müjdesi

A Haber
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Giriş: 22.04.2023 10:40
Başkan Erdoğan kentsel dönüşüm müjdesi verdi. Kampanyanın adı "Yarısı Devletten". TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Kentsel dönüşümde Yarısı bizden müjdesi
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