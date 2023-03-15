Kentsel dönüşüm için 3 ayrı model geliyor! KGF devreye alınacak

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde acil dönüştürülmesi gereken konut stoku için yeni bir finansman modeli geliyor. Buna göre, kentsel dönüşüm için Kredi Garanti Fonu devreye alınacak. Riskli yapılarda oturan malik ve kiracıları için de "kiralık konut üreticisi" modeli uygulanacak. İşte detaylar…

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