KDV’deki büyük vurgun deşifre oldu! KDV istismarını önlemek için çalışma başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıdadaki KDV istismarını önlemek için çalışma başlattı. KDV oranı yüzde 10 olan yeme içme sektöründe bazı lokantaların yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV oranında fatura kestiği tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "KDV oranlarında artış yapılmadı. Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz." dedi.

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