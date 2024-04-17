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KDV’deki büyük vurgun deşifre oldu! KDV istismarını önlemek için çalışma başlatıldı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 17.04.2024 09:04
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıdadaki KDV istismarını önlemek için çalışma başlattı. KDV oranı yüzde 10 olan yeme içme sektöründe bazı lokantaların yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV oranında fatura kestiği tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "KDV oranlarında artış yapılmadı. Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz." dedi.
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