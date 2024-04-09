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KDV oranlarını istismar edene ceza

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 10:58
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik çalışmaların tamamlandığına yönelik bilgi verdi.
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KDV oranlarını istismar edene ceza
KDV oranlarını istismar edene ceza
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