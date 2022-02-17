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KDV indiriminde sıra konutta! Konutta ikili KDV sistemi nasıl işleyecek?

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Giriş: 17.02.2022 09:24
Temel gıda ürünlerinde 7 puanlık vergi indiriminin ardından gözler KDV'de atılacak yeni adımlara çevrildi. Konutta KDV sisteminde yeni bir model devreye giriyor. Sadeleşme yapılan yeni modelde, uygulanan KDV oranları değişiyor. Peki, yeni model nasıl olacak? İşte ayrıntılar...
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Konutta ikili KDV sistemi nasıl işleyecek?
Konutta ikili KDV sistemi nasıl işleyecek?
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