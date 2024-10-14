Karttan savunma payı nasıl alınacak?

Savunma Sanayii Fonu'nun gelirini artırmak amacıyla düzenlenen taslak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınacak

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