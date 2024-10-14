14 Ekim 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Ekonomi Videoları
Karttan savunma payı nasıl alınacak?

Karttan savunma payı nasıl alınacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2024 10:03
Savunma Sanayii Fonu'nun gelirini artırmak amacıyla düzenlenen taslak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınacak
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karttan savunma payı nasıl alınacak?
Karttan savunma payı nasıl alınacak?
Savunmaya dev kaynak!
Savunmaya dev kaynak!
Bakan Işıkhan: Asgari ücret süreci Aralık ayında başlayacak!
Bakan Işıkhan: Asgari ücret süreci Aralık ayında başlayacak!
Emeklilik sistemi kökten değişiyor mu?
Emeklilik sistemi kökten değişiyor mu?
Bakan Şimşek Körfez turuna çıktı
Bakan Şimşek Körfez turuna çıktı
Gram için A Haber’de rakam verdi
Gram için A Haber'de rakam verdi
Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Ajet uçuş ağına yeni bir rota ekledi
Ajet uçuş ağına yeni bir rota ekledi
Vergi kaçırana kırmızı kart
Vergi kaçırana "kırmızı kart"
A Haber’den Şehrin Ekonomisi etkinliği
A Haber’den "Şehrin Ekonomisi" etkinliği
Altın fiyatları nasıl şekillenecek?
Altın fiyatları nasıl şekillenecek?
Irak’ta 3 sahada petrol arıyoruz
"Irak’ta 3 sahada petrol arıyoruz"
Daha Fazla Video Göster