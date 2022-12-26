27 Aralık 2022, Salı
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Karadeniz'de tarihi keşifler! Uzman isim A Haber'de anlattı: Türkiye’nin doğal gazda ticaret merkezi olmasına katkı sağlayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de yer alan Çaycuma-1 kuyusunda yeni doğal gaz rezervi keşfedildiğini ve bugüne kadar keşfedilen gaz rezervi miktarının 710 milyar metreküpe ulaştığını müjdeledi. Toplamda 1 trilyon dolar değere sahip olan rezerve ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Enerji Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "Bunların hepsi Türkiye’nin doğal gazda ticaret merkezi haline gelmesi demek." diye konuştu. Kumbaroğlu, "Türkiye’nin burada edindiği teknolojik birikim, tecrübe Akdeniz’de de işe yarayacak." ifadelerini kullandı.