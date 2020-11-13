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Kanuni yeni göreve hazır! Hedef Karadeniz

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Giriş: 13.11.2020 11:19
Güncelleme:13.11.2020 11:22
Son dakika haberine göre Kanuni Sondaj Gemisi Yenikapı açıklarından hareket edip Kadıköy açıklarında demirledi. Kanuni bugün Karadeniz'e uğurlanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de törene katılacak. Tören öncesi açıklama yapan Bakan Dönmez, "Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'yi bugün Karadeniz'e uğurluyoruz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'yi bugün Karadeniz'e uğurluyoruz." dedi.

Bakan Dönmez, "Fatih, Tuna-1'den sonra Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1'de yeni sondajına başladı ve şu an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indik. Yavuz, Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladı, ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

KADIKÖY AÇIKLARINA DEMİRLEDİ
Türkiye'nin 3. sondaj gemisi olan "Kanuni" geçtiğimiz günlerde direklerinin kesilmesinin ardından Yenikapı açıklarına demir atmıştı. Bugün sabahın erken saatlerinde hareket ederek Kadıköy açıklarına demirledi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nene Hatun, Kurtarma 5 ve Kurtarma 11 botları sondaj gemisine eşlik etti.

BAKAN DÖNMEZ DE TÖRENE KATILACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Haydarpaşa Limanı'nda Kanuni sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlama törenine katılacak.

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haydarpaşa Limanı'nda Kanuni sondaj gemisine ilişkin olarak "Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor! Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak." dedi.

Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor!..

Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak.#KaradenizdeKanuniDevri pic.twitter.com/cEw2A0ISiy

— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 13, 2020
Kanuni yeni göreve hazır! Hedef Karadeniz
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