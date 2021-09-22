Kamuya 100 bin yeni personel alınacak! Personel alımları ilanları tek tek duyuruldu

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının ardından gençlerin gözü hem kamu ve hem de özel sektörde iş fırsatlarına çevrildi. Ekonominin üç yıllık yol haritasında yılda 1 milyon 70 istihdam sözü verilirken, bu yılın sonuna kadar kamuda 100 bin kişi işe yerleşmiş olacak.