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Kamuya 100 bin yeni personel alınacak! Personel alımları ilanları tek tek duyuruldu

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Giriş: 22.09.2021 10:11
Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının ardından gençlerin gözü hem kamu ve hem de özel sektörde iş fırsatlarına çevrildi. Ekonominin üç yıllık yol haritasında yılda 1 milyon 70 istihdam sözü verilirken, bu yılın sonuna kadar kamuda 100 bin kişi işe yerleşmiş olacak.
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