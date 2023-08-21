Kamu Toplu Sözleşmesi’nde gözler Salı gününde

Memur ve memur emeklilerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Kamu işveren tarafı, ilk teklifini güncelleyerek 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10 artış teklif etti. Şimdi gözler, yarın yapılacak son toplantıya çevrildi.

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