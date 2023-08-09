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Kamu işveren heyeti ilk teklifi ne zaman sunacak?

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Giriş: 09.08.2023 15:54
Toplu sözleşme görüşmelerinde ön müzakere süreci tamamlandı. Takvim nasıl işleyecek? Ayrıntıları Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal aktardı.
Kamu işveren heyeti ilk teklifi ne zaman sunacak?
Kamu işveren heyeti ilk teklifi ne zaman sunacak?
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