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Kamu çalışanına iki müjde!

A Haber
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Giriş: 01.04.2021 10:09
Güncelleme:01.04.2021 10:14
Memuru ilgilendiren flaş gelişme... Kamu görevlilerinin merakla beklediği Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı yapıldı. Toplantıdan 2 önemli karar çıktı; Görevde yükselme unvan değişikliği sınavları periyodik yapılacak. Kamudaki istihdam türlerini masaya yatıracak çalışma grubu kurulacak. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı
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Kamu çalışanına iki müjde!
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