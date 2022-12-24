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Jeotermal su, elektrik enerjisine dönüştürülüyor! Türkiye ekonomisine yıllık katkısı 22 milyon TL

A Haber
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Giriş: 24.12.2022 08:56
Güncelleme:24.12.2022 08:58
Afyonkarahisar'da yer altından çıkarılan jeotermal su elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Bu sayede 6 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Bölgeden bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’a Afyon Jeotermal Enerji Santral Genel Müdürü İsmail Kara önemli değerlendirmelerde bulundu.
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