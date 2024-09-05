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İşte 4 yıllık enflasyon ve büyüme tahmini...

İşte 4 yıllık enflasyon ve büyüme tahmini...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 12:25
Güncelleme:05.09.2024 12:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Rezerv miktarı 52 milyar dolar arttığını vurgulayan Yılmaz ekonominin dış şoklara karşı daha dayanıklı hale geldiğini belirtti. Yılmaz ayrıca önümüzdeki yıllara ilişkin beklentileri açıklarken "2024 yılı için büyüme beklentimiz yüzde 3,5. 2025 için yüzde 4, 2026 için yüzde 4,5, 2027 için ise yüzde 5" dedi. Yıllık bazda enflasyon hedefini de açıklayan Yılmaz "2024 için yüzde 41,5, 2025'te yüzde 17,5, 2026'da yüzde 9,7 ve 2027'de yüzde 7" ifadelerini kullandı.
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