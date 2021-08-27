28 Ağustos 2021, Cumartesi
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İstanbul’da yüzde 290’a varan kira artışı! İşte kira rekortmeni ilçe | En yüksek kiralar hangi semtlerde?
İstanbul'da kira fiyatlarının en fazla artış gösterdiği semtler belli oldu. Yüzde 290 artış ile Sarıyer'de bulunan Rumeli Hisarı, kira şampiyonu oldu. A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı. Peki kira fiyatları düşer mi? Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas, değerlendirmelerde bulundu.