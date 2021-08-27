İstanbul’da yüzde 290’a varan kira artışı! İşte kira rekortmeni ilçe | En yüksek kiralar hangi semtlerde?

FİYATLAR DÜŞER Mİ?

Kas, "Arzın az talebin fazla olduğu bir dönem yaşıyoruz. O yüzden arzı fazlalaştırırsak ancak o zaman ufak ufak önümüzdeki yıllardan itibaren bir dengeye oturmuş olur." şeklinde konuştu.