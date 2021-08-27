İstanbul’da yüzde 290’a varan kira artışı! İşte kira rekortmeni ilçe | En yüksek kiralar hangi semtlerde?
İstanbul'da kira fiyatlarının en fazla artış gösterdiği semtler belli oldu. Yüzde 290 artış ile Sarıyer'de bulunan Rumeli Hisarı, kira şampiyonu oldu. A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı. Peki kira fiyatları düşer mi? Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas, değerlendirmelerde bulundu.
Konutlardaki kira artışı son zamanlarda İstanbullunun gündeminde. Hem şehir merkezlerinde kiralık konut bulmak zorlaştı hal böyle olunca da kiralık dairelerin fiyatı arttı. Semtten semte de kiralardaki artış oranları farklılık gösteriyor.
ARTIŞIN NEDENİ NE?
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas, "Kentsel dönüşüm yoğunlaştı. Evlenenlerin sayısı geçen yıla göre arttı, boşananların sayısı da bir şekilde arttı ve üniversite öğrencilerinde bu sene yeni ev ihtiyaçları bütün talep artışına yol açtı. Bunlar da fiyatları artırdı." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'UN REKORTMENİ
İstanbul'un kira rekortmeni Sarıyer oldu. Kiralar Rumeli Hisarı semtinde yüzde 290 arttı.
SEMTLERE GÖRE KİRA ORANLARINDAKİ ARTIŞ
SARIYER - RUMELİ HİSARI SEMTİ YÜZDE 290
BEŞİKTAŞ - VİŞNEZADE SEMTİ YÜZDE 238
SARIYER - REŞİTPAŞA SEMTİ YÜZDE 218
BEŞİKTAŞ GAYRETTEPE SEMTİ YÜZDE 171
KADIKÖY- FİKİRTEPE SEMTİ YÜZDE 150
FİYATLAR DÜŞER Mİ?
Kas, "Arzın az talebin fazla olduğu bir dönem yaşıyoruz. O yüzden arzı fazlalaştırırsak ancak o zaman ufak ufak önümüzdeki yıllardan itibaren bir dengeye oturmuş olur." şeklinde konuştu.
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