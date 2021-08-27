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İstanbul’da yüzde 290’a varan kira artışı! İşte kira rekortmeni ilçe | En yüksek kiralar hangi semtlerde?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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İstanbul’da yüzde 290’a varan kira artışı! İşte kira rekortmeni ilçe | En yüksek kiralar hangi semtlerde?

İstanbul'da kira fiyatlarının en fazla artış gösterdiği semtler belli oldu. Yüzde 290 artış ile Sarıyer'de bulunan Rumeli Hisarı, kira şampiyonu oldu. A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı. Peki kira fiyatları düşer mi? Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas, değerlendirmelerde bulundu.

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Konutlardaki kira artışı son zamanlarda İstanbullunun gündeminde. Hem şehir merkezlerinde kiralık konut bulmak zorlaştı hal böyle olunca da kiralık dairelerin fiyatı arttı. Semtten semte de kiralardaki artış oranları farklılık gösteriyor.

İstanbul’da yüzde 290’a varan kira artışı! İşte kira rekortmeni ilçe | En yüksek kiralar hangi semtlerde?

ARTIŞIN NEDENİ NE?

Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas, "Kentsel dönüşüm yoğunlaştı. Evlenenlerin sayısı geçen yıla göre arttı, boşananların sayısı da bir şekilde arttı ve üniversite öğrencilerinde bu sene yeni ev ihtiyaçları bütün talep artışına yol açtı. Bunlar da fiyatları artırdı." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yüzde 290’a varan kira artışı! İşte kira rekortmeni ilçe | En yüksek kiralar hangi semtlerde?

İSTANBUL'UN REKORTMENİ

İstanbul'un kira rekortmeni Sarıyer oldu. Kiralar Rumeli Hisarı semtinde yüzde 290 arttı.

İstanbul’da yüzde 290’a varan kira artışı! İşte kira rekortmeni ilçe | En yüksek kiralar hangi semtlerde?

SEMTLERE GÖRE KİRA ORANLARINDAKİ ARTIŞ

SARIYER - RUMELİ HİSARI SEMTİ YÜZDE 290

BEŞİKTAŞ - VİŞNEZADE SEMTİ YÜZDE 238

SARIYER - REŞİTPAŞA SEMTİ YÜZDE 218

BEŞİKTAŞ GAYRETTEPE SEMTİ YÜZDE 171

KADIKÖY- FİKİRTEPE SEMTİ YÜZDE 150

İstanbul’da yüzde 290’a varan kira artışı! İşte kira rekortmeni ilçe | En yüksek kiralar hangi semtlerde?

FİYATLAR DÜŞER Mİ?

Kas, "Arzın az talebin fazla olduğu bir dönem yaşıyoruz. O yüzden arzı fazlalaştırırsak ancak o zaman ufak ufak önümüzdeki yıllardan itibaren bir dengeye oturmuş olur." şeklinde konuştu.

İstanbul’da yüzde 290’a varan kira artışı! İşte kira rekortmeni ilçe | En yüksek kiralar hangi semtlerde?

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